Yle: летом 20 тысяч круизных туристов поедут на финские побережья вместо Петербурга

Вместо Петербурга 20 тыс. круизных путешественников отправятся в Хамину и Котку на побережье Балтийского моря. Британские лайнеры Balmoral и Spirit of Discovery с туристами из США, Великобритании, Канады и Германии планируют прибыть в эти пристани, пишет 19 апреля финское издание Yle.

Как отмечает телерадиокомпания, ранее самым популярным направлением был Петербург, а другие города балтийского побережья были дополнением. Планируется, что за сезон Хамина и Котка примут 13 туристических лайнеров с 20 тыс. путешественниками.

Напомним, что морское сообщение между Петербургом и Хельсинки, а также другими городами Балтии и Скандинавии приостановились из-за пандемии COVID-19. Кроме того, иностранные круизные компании начали исключать Петербург из маршрутов после начала СВО на территории Украины.

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