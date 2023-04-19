Генеральный директор «Неометрии»: уровень сделок по покупке жилья на Юге России остается высоким

В 2023 году рынок недвижимости Краснодарского края остается одним из наиболее привлекательных в России

Об этом в своем выступлении на пленарном заседании «Всероссийского жилищного конгресса» сообщила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко. Она отметила, что уровень сделок по покупке жилья на Юге России остается достаточно высоким по сравнению с другими регионами РФ. Цены на новостройки в Краснодарском крае также продолжают расти – в 2022 году динамика составила 3-10%.

«На рынке наметилось несколько тенденций, которые сохранятся до конца года. Девелоперы будут уделять большое внимание проработке содержания проектов, благоустройству территории и другим параметрам, которые делают объект комфортным для жизни», - прокомментировала Марина Черненко.

Как отметили спикеры «Всероссийского жилищного конгресса», в целом рынок недвижимости в данный момент находится на подъеме, и в 2023 году объемы строительства снижаться не будут. При этом председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ Валерий Казейкин подчеркнул, что предложений достаточно много, и девелоперам необходимо наращивать усилия по стимулированию продаж и активно работать со своими клиентами.

По словам Марины Черненко, федеральный девелопер «Неометрия» использует широкий круг инструментов для максимального удобства покупателей жилья, до и после совершения сделки.

«Например, в этом году мы уже запустили услугу по реализации новых квартир с ремонтом под ключ в Краснодаре и Новороссийске, а в Сочи – с ремонтом и мебелью. Основная цель этого - повышение удобства для клиента. Приобретая квартиру в «Неометрии», покупатель должен быть уверен, что застройщик уже обо всем позаботился», - сказала Марина Черненко.

В дополнение к этому в структуре компании работает департамент по работе с партнерами-агентами по недвижимости, который также помогает сделать каждую сделку прозрачной и удобной для каждой из сторон.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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