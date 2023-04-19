В Тольятти приступают к строительству первого российского завода по производству грузовых дронов

В ОЭЗ «Тольятти» приступают к строительству первого российского завода по производству грузовых дронов. Об этом сообщает компания «Транспорт будущего».

Это будет первое производство в России беспилотных авиационных систем. На время строительства рабочие места офисных сотрудников и инженерно-технических работников «Транспорта будущего» организованы на базе технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти.

Авиасистемы предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступных местах, помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обработки сельскохозяйственных полей и др. Всего в Тольятти будут производить семь модификаций грузовых беспилотников. Там же будут выпускаться ключевые структурные элементы дронов, включая двигатели.

В разработки текущих моделей и строительство инфраструктуры проекта уже вложено более 3 млрд рублей. Объем инвестиций непосредственно в производство оценивается в 6 млрд руб.

Андрей Сазонов