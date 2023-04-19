Губернатор Томской области договорился с главой ХМАО о развитии Северной широтной дороги

Власти Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа договорились о совместном развитии Северной широтной дороги. Проект предусматривает прямое транспортное сообщение между Томском и Стрежевым, создание круглогодичной дороги в левобережной части Каргасокского района, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Глава Томской области также отметил, что регионы подготовили обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о включении объекта в Транспортную стратегию страны и госпрограмму «Развитие транспортной системы» с софинансированием из федерального бюджета.

По словам губернатора, новая дорога поможет освоить арктические территории и переориентировать экономику на восток. Всего в рамках этого проекта в Томской области могут быть около 250 км дороги и 24 моста между Стрежевым и Каргаском.

В марте томские власти отмечал, что в эксплуатации Томской области находятся 602 км Северной широтной автомагистрали, в том числе 33 моста общей протяженностью 2731 п. м. Разработана и прошла экспертизу проектная документация на строительство и реконструкцию участка «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Тогда сообщалось, что общая стоимость работ по смете составляет более 4 млрд руб.

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Лолита Белова