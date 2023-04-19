Агрохолдинг «СТЕПЬ» провел испытания нового посевного комплекса

В ходе весенней посевной кампании Агрохолдинг «СТЕПЬ» провел испытания новой разработки – посевного комплекса для сельхозкультур раннего срока сева. Уникальность разработки в том, что она обеспечивает посев мелкосемянных сельхозкультур культур таких как лен, горчица, кориандр, рапс при любых погодных условиях, в том числе ранней весной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



Новый посевной комплекс обеспечивает успешную работу в условиях мерзлоталой и вязкой почвы, заходить на которую обычные посевные комплексы не могут. Это позволяет соблюдать ранние агрономические сроки, то есть сеять ранней весной, когда почва содержит максимальное количество влаги. Таким образом, семена культур, не требующих глубокой заделки, прорастают в благоприятной влажной среде, и шансы на максимальный урожай значительно возрастают.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» активно инициирует создание новых образцов отечественного оборудования, участвует в разработках и тестировании перспективных технологических решений для АПК. В сотрудничестве с партнерами реализовано несколько знаковых проектов. Например, «умная» система дифференцированного внесения средств защиты растений, корректирующий геосигнал для беспилотных тракторов и комбайнов, система управления агродронами, новое оборудование для внесения жидких удобрений в почву и др. Все это полностью российские разработки, созданные в рамках программы импортозамещения, которую Агрохолдинг активно развивает как внутри компании, так и в отечественном АПК в целом.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«В синергии с нашими партнерами Агрохолдинг «СТЕПЬ» объединяет собственный практический аграрный опыт, промышленный потенциал и научную базу. Такая консолидация дает максимальные результаты для развития технологического суверенитета сельского хозяйства. Помимо повышения операционной эффективности компании мы ставим для себя задачу содействовать технологической трансформации сельскохозяйственного производства в России, поэтому активно инвестируем ресурсы и время в разработку и испытания нового отечественного оборудования».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»