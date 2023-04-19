Жительница Самары подозревается в истязании 11-летней дочери

Возбуждено уголовное дело об истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) в отношении 34-летней жительницы Самары. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживания, систематически наносила своей 11-летней дочери побои», – говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после нападения школьницы на мать.

Георгий Портнов