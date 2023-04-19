Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Самары подозревается в истязании 11-летней дочери

Возбуждено уголовное дело об истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) в отношении 34-летней жительницы Самары. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживания, систематически наносила своей 11-летней дочери побои», – говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Ранее в Самаре возбудили уголовное дело после нападения школьницы на мать.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...