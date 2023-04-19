В Челябинске спрос на ювелиров вырос в 3,3 раза за три года

По итогам 2022 года количество вакансий ювелиров в Челябинске выросло в 3,3 раза по сравнению с 2020 годом. При этом средняя заработная плата за это же время упала на 8%, до 30 тыс. руб., что является самым низким показателем в России. Такие данные представлены в совместном исследовании ювелирного холдинга Sokolov и HeadHunter.

Количество вакансий на ювелирном рынке Челябинска резво выросло в 2021 году – в 3,5 раза по сравнению с 2020-м. Число соискателей в то же время увеличилось на 30%. В 2022 году количество вакансий осталось на уровне предыдущего года, а соискателей стало меньше на 14%. Челябинск вошел в первую пятерку городов по количеству вакансий ювелиров. Больше всего предложений в Костроме и Москве – 48% и 25% от общего числа вакансий в стране соответственно.

Средняя зарплата ювелира в Челябинске на 40% меньше, чем в целом по стране. Больше всего специалистам предлагают в Москве – 75 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 60 тыс. и Екатеринбурге – 55 тыс. руб. По итогам 2022 года самые востребованные ювелиры — с опытом работы от одного года до трех лет. Такое требование есть почти в половине от всех опубликованных вакансий в России.