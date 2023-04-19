На Кубани выдача автокредитов выросла на 23%

В Краснодарском крае в марте выдали на 23,1% больше автокредитов, чем месяцем ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Всего на Кубани было выдано в марте 2,8 тыс. ед. кредитов. По этому показателю регион занимает пятое место в РФ. Его опережают только Москва (4 тыс. ед., +28,4%), Московская область (3,5 тыс. ед., +19,2%), Санкт-Петербург (3,2 тыс. ед., +18,2%) и Татарстан (3 тыс. ед., +11,8%).

Больше всего выдача кредитов увеличилась в Вологодской области - сразу на 32,2%, до 681 ед. кредитов. При этом регион вошел в тройку с самой низкой выдачей кредитов на покупку машин. Меньшие показатели фиксируются только в Белгородской (600 ед., +6,8%) и Калужской (599, +19,8%) областях.

Всего в России в марте выдали 62,2 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Это на 18% больше, чем в феврале. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что рост их выдачи связан с возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом.

«После некоторого «затишья» в конце прошлого года, в начале 2023 года рынок автокредитов активизировался, а в марте вышел на уровень начала 2022 года»,- отметил Алексей Волков.

Татьяна Ручкина

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