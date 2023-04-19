Башкирские субъекты МСП получат право на преимущественную покупку госимущества

Депутаты Курултая Башкирии на заседании 25 апреля планируют принять законопроект о предоставлении малому и среднему бизнесу приоритетного права на покупку государственного и муниципального движимого имущества, сообщает пресс-служба парламента. Это расширит возможности предпринимателей по участию в приватизации имущества, отмечается в сообщении.

Изменения вносятся в ст. 9 регионального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

Ранее предприниматели получили возможность на льготных условиях покупать арендуемую недвижимость. Законопроект разработан с учетом эффективности и востребованности этой меры, говорится в сообщении.

Майя Иванова

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