Медведев допустил передачу российского оружия КНДР в ответ на поставки южнокорейского вооружения Украине

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможных поставках вооружения на Украину. Господин Медведев задался вопросом, что скажут жители республики, когда увидят образцы российского оружия у КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей –- наших партнеров из КНДР?»,— написал он в Telegram-канале.

Дмитрий Медведев указал, что ранее южнокорейские власти «горячо уверяли», что возможность поставок летального оружия украинской стороне полностью исключают. В заключении зампредседателя Совбеза добавил: «Что называется, Quid pro quo (перевод с латинского: "нечто за нечто", используется в значении "услуга за услугу".— "Ъ")».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал заявление главы Южной Кореи. «К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт»,— отметил он. Господин Песков указал, что поставки вооружения Украине «будут косвенно означать определенную стадию вовлеченности в конфликт».

Ранее сегодня, 19 апреля, Юн Сок Ёль в интервью Reuters заявил, что его страна может начать поставки вооружения на Украину в случае возникновения серьезной угрозы для мирного населения. Он указал, что Южная Корея будет принимать решение о помощи Украине с учетом ее отношений с вовлеченными в конфликт сторонами, а также ситуации в зоне военных действий.

Милена Костерева