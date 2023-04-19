В Самарской области уволены руководитель «Аэронавигации Центральной Волги» и замглавы центра Единой системы организации воздушного движения

Как сообщила Росавиация, 28 марта в зоне ответственности самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения произошел инцидент между самолетом Ил-76 Минобороны РФ и самолетом PC-12 авиакомпании «БайСкай».

«Причиной авиационного инцидента явилось несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей, связанных с недостаточным контролем за воздушной обстановкой»,— говорится в сообщении.

После случившегося комиссия Росавиации обнаружила «факты грубого нарушения технологий работ со стороны диспетчерского персонала, отсутствие должного контроля со стороны руководящего состава, а также недостатки в организации работы дежурных смен».

Уволены директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара), два старших диспетчера районного диспетчерского центра и диспетчер, непосредственно допустивший нарушение.

Сабрина Самедова