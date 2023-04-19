НБКИ: выдача автокредитов в Нижегородской области выросла за месяц на 15%

Банки выдали жителям Нижегородской области 1,4 тыс. автокредитов в марте 2023 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Показатель вырос на 15,3% к февралю. В сравнении с февралем 2022 года, напротив, наблюдается спад на 22,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего в России было выдано 62,2 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных машин. Рост к февралю составил 18%. Наиболее выраженная динамика — в Вологодской (+32,2%, до 681 шт) и Саратовской (+31%, до 934 шт) областях и Москве (+28,4%, до 4,1 тыс. шт).

В НБКИ отмечают, что рынок автокредитов в России активизировался после затишья в конце 2022 года. «Рост выдачи автокредитов обусловлен возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования и увеличением продаж в кредит машин с пробегом»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина