Перечень ремонта дорог Удмуртии в рамка БКД согласовали на 2024 год

В Удмуртии в предложенный перечень ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год включили 14 объектов. Соответствующее решение принял общественный совет при миндортрансе республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Как рассказал заместитель начальника КУ УР «Управтодор» Денис Василевский, главными критериями, по которым отбирали объекты, — заключения специалистов, требования ГИБДД и обращения граждан. Все дороги из списка им соответствуют.
В частности, в предложенный перечень ремонта включили:
- Ремонт участка дороги М7 «Волга» на участке подъезда к Ижевску — Асановский совхоз-техникум — граница Татарстана;
- Дорогу «Нылга — Вавож»;
- Дорогу «Водзимонье — Брызгалово»;
- «Глазов — Карсовай»;
- «Зура — Квардавозь»;
- Ремонт дороги (Кез — Пужмезь — Чепца) — Вортча;
- «Ува — Сюмси» в Сюмсинском и Увинском районах;
- «Игра — Селты — Сюмси — граница Кировской области»;
- Ремонт улицы. Пригородная в Воткинске;
- Кап. ремонт дороги «Гавриловка — Первомайский» в Воткинском районе;
- Кап. ремонт дороги «Ижевск — Ува» с устройством уширительных полос в Завьяловском районе;
- Реконструкция дороги «Ижевск — Сарапул» (1,3 этапы);
- Реконструкция дороги «Ижевск — Сарапул (2 этап; 1-2 пусковые комплексы).