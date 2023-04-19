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Перечень ремонта дорог Удмуртии в рамка БКД согласовали на 2024 год

В Удмуртии в предложенный перечень ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год включили 14 объектов. Соответствующее решение принял общественный совет при миндортрансе республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как рассказал заместитель начальника КУ УР «Управтодор» Денис Василевский, главными критериями, по которым отбирали объекты, — заключения специалистов, требования ГИБДД и обращения граждан. Все дороги из списка им соответствуют.

В частности, в предложенный перечень ремонта включили:

  • Ремонт участка дороги М7 «Волга» на участке подъезда к Ижевску — Асановский совхоз-техникум — граница Татарстана;
  • Дорогу «Нылга — Вавож»;
  • Дорогу «Водзимонье — Брызгалово»;
  • «Глазов — Карсовай»;
  • «Зура — Квардавозь»;
  • Ремонт дороги (Кез — Пужмезь — Чепца) — Вортча;
  • «Ува — Сюмси» в Сюмсинском и Увинском районах;
  • «Игра — Селты — Сюмси — граница Кировской области»;
  • Ремонт улицы. Пригородная в Воткинске;
  • Кап. ремонт дороги «Гавриловка — Первомайский» в Воткинском районе;
  • Кап. ремонт дороги «Ижевск — Ува» с устройством уширительных полос в Завьяловском районе;
  • Реконструкция дороги «Ижевск — Сарапул» (1,3 этапы);
  • Реконструкция дороги «Ижевск — Сарапул (2 этап; 1-2 пусковые комплексы).

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