Перечень ремонта дорог Удмуртии в рамка БКД согласовали на 2024 год

В Удмуртии в предложенный перечень ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год включили 14 объектов. Соответствующее решение принял общественный совет при миндортрансе республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как рассказал заместитель начальника КУ УР «Управтодор» Денис Василевский, главными критериями, по которым отбирали объекты, — заключения специалистов, требования ГИБДД и обращения граждан. Все дороги из списка им соответствуют.

В частности, в предложенный перечень ремонта включили: