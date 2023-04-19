На «Азоте» состоялся Арт-вечер в честь дня рождения предприятия

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В корпоративном музее филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» накануне дня рождения предприятия состоялся традиционный Арт-вечер.

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Творческие форматы — конкурс стихов, выставка картин и художественный мастер-класс — в этом году были посвящены новым миссии и слогану Группы «Уралхим» — «Потому что еда нужна каждому».

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На конкурс «Азот» в стихах» сотрудники и ветераны представили 10 работ, в которых зарифмовали слоган Группы «Уралхим». Награды получили все, а специальный приз достался Кириллу Батуеву, начальнику смены отделения Б цеха №5 — слабой азотной кислоты.

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Елена Шарецкая, художник–декоратор Культурно–спортивного центра «Азот», презентовала гостям вечера свою выставку «Разноцветные будни». 20 картин написаны в разных техниках и жанрах, но объединяет их юмор, эмоции и философский взгляд на жизнь. Копию одной из ее работ — «Крутой перец» — гости смогли нарисовать на мастер-классе. Жанр натюрморт был выбран неслучайно. Тема сочных и спелых фруктов и овощей звучит в миссии «Уралхима». Копию картины сотрудники предприятия получили в подарок на память о праздничном мероприятии.

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Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Азот» — уникальное предприятие. Наша Компания — мировой лидер в производстве удобрений. И во многом все это благодаря высококлассным специалистам. Среди нас много талантливых творческих людей, которые на Арт-вечере вновь показали, как они преданы своему делу, как точно понимают миссию Компании и знают, что являются частью большого общего дела.

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники