Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паркинг около «Екатеринбург Арены» выставили на торги за 3,2 млн рублей

МБУ «Городская служба автопарковок» выставило на торги подземный паркинг на ул. Пироговой, 3/2 около «Екатеринбург Арены». Объект планируется сдавать в аренду на три года. Начальная цены – 3,17 млн руб. Заявки от желающих принять участие в аукционе принимаются до 11 мая.

Двухуровневый паркинг площадью 19,8 тыс. кв. м. рассчитан на 439 автомобилей. Его построили к Чемпионату Мира по футболу 2018 года за 653 млн руб.

В данный момент час парковки там стоит 30 руб., сутки — 200 рублей, месяц — 3,5 тыс. руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...