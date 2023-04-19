Паркинг около «Екатеринбург Арены» выставили на торги за 3,2 млн рублей

МБУ «Городская служба автопарковок» выставило на торги подземный паркинг на ул. Пироговой, 3/2 около «Екатеринбург Арены». Объект планируется сдавать в аренду на три года. Начальная цены – 3,17 млн руб. Заявки от желающих принять участие в аукционе принимаются до 11 мая.

Двухуровневый паркинг площадью 19,8 тыс. кв. м. рассчитан на 439 автомобилей. Его построили к Чемпионату Мира по футболу 2018 года за 653 млн руб.

В данный момент час парковки там стоит 30 руб., сутки — 200 рублей, месяц — 3,5 тыс. руб.

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