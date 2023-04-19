В челябинском поселке Шершни планируют убрать круговой перекресток

В Челябинске планируют заменить перекресток с круговым движением рядом с плотиной Шершневского водохранилища на обычный. Администрация города вынесла проект планировали территории для реконструкции этого участка улично-дорожной сети на публичные слушания.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, слушания состояться 27 апреля. Запланирована реконструкция участка в поселке Шершни на пересечении улиц Прибрежная, Гостевая, Центральная, Трактовая и Лыжных батальонов. Вместо кругового движения, здесь планируется организовать т-образный перекресток со светофорами.

На этом участке регулярно возникают дорожные заторы, поскольку перекресток связывает центр города с северо-западом и пригородными микрорайонами Челябинска. В прошлом году началось расширение улицы Худякова, которое, по мнению городских властей, также должно снизить проблему пробок в этом направлении.