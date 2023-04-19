«Открытый гроб простоял несколько дней под дождем»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни и смерти одного из самых щедрых российских меценатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Завод «Красное Сормово» Фото: Завод «Красное Сормово»

И снова Санкт-Петербург. Отправляемся сегодня на Невский к великолепному Дому актера, где жил когда-то один из самых щедрых благотворителей России — промышленник Дмитрий Егорович Бенардаки. Дом имеет богатейшую историю, но нас интересует пока только один его владелец. Грек по происхождению, он окончил лишь гимназию, но свободно говорил на пяти языках, никогда не задирал нос и стал одним из первых российских миллионеров.

Бенардаки владел 16 заводами в шести губерниях России, золотыми приисками в Восточной Сибири, речным пароходством на Волге. Первым стал добывать золото в Амурской области, основал легендарный Сормовский завод, ставший потом «Красным Сормово». Всего перечислить невозможно, как и немыслимо сосчитать, сколько приютов, школ и благотворительных фондов он открыл.

Возможно, если бы не он, мы не узнали бы кто такой Николай Гоголь. Бенардаки — единственный в Санкт-Петербурге человек, кто разглядел и поверил в его талант, дал денег на издание «Мертвых душ». Он помогал музыкантам, художникам, писателям… Взял на себя расходы по строительству греческой церкви в Санкт-Петербурге. Когда его не стало… А скончался Бенардаки в Германии, в Вис-Бадене в 1870 году от сердечного приступа. Так вот, император Александр II лично встречал на Николаевском вокзале поезд, доставивший в тогдашнюю столицу гроб с забальзамированным телом.

Интересно, что во время ВОВ бомба пробила купол греческой церкви, но не взорвалась, осталась лежать на мраморном полу. А в 1962 году храм снесли и на его месте стали возводить киноконцертный зал «Октябрьский». Рабочие обнаружили в земле гранитную плиту, под ней металлический гроб. Когда его вскрыли, обнаружили мумифицированное мужское тело в дорогом костюме и шкатулку с жизнеописанием покойного и фотографиями его детей. Это был Бенардаки. Открытый гроб простоял несколько дней под дождем, потом тело почему-то было доставлено в судебно-медицинский морг №1, где долгие годы служило пособием для студентов. И только в 2011 году останки похоронили в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.