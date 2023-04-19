Новорожденного с редкой патологией спасли врачи в Удмуртии

В столице Удмуртии врачи спасли жизнь новорожденного ребенка, одного из двойни, с редкой патологией, сообщает пресс-служба минздрава региона. Сразу после рождения малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ребенку поставили диагноз тяжелая легочная гипертензия и диафрагмальная грыжа, при которой органы брюшной полости попадают в грудную клетку, сдавливая сердце и легкие. Шансы на жизнь были крайне низки.

Отмечается, что данная патология встречается у 1 на 4 тыс. рожденных детей, в Удмуртии — 1-2 случая в год.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации РДКБ Михаил Копытов, самое сложное в такой патологии — стабилизировать жизнеобеспечивающие системы организма, снизить выраженность легочной гипертензии и выйти из декомпенсации сердечно–сосудистой системы, чтобы ребенка можно было прооперировать. Новорожденного вели совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени Кулакова.

Ребенок находился на аппарате высокочастотной вентиляции легких, проводилась специализированная терапия. Такой опыт стал первым в Удмуртии для детей с данной патологией.

Ребенка успешно прооперировали, после чего его постепенно удалось отключить от аппаратной поддержки. В настоящее время он находится под наблюдением врачей неонатологов РДКБ.