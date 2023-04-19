Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали инициативу об усилении охраны аэропорта Пулково

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой усилить охрану периметра аэропорта Пулково. Как передает 19 апреля корреспондент «Ъ-СПб» из парламента, этим может заняться Росгвардия.

Как следует из текста обращения, к инициативе парламентариев подтолкнула «нестабильность политической обстановки в мире и возросший уровень потенциальных угроз». Депутат от «Единой России» Константин Чебыкин подчеркнул, что Пулково «является одним из самых ближних к недружественным странам».

С его слов, у Росгвардии шире полномочия, чем у сотрудников безопасности аэропорта. Кроме того, они имеют опыт борьбы с беспилотниками.

Напомним, что в настоящее время Росгвардия охраняет все аэропорты Северо-Кавказского федерального округа и аэропорт Симферополя. Господин Чебыкин отметил, что сотрудники следят именно за внешним периметром.

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