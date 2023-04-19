В сфере пищевой и винодельческой промышленности Кубани реализуют проекты на 68 млрд рублей

В Краснодарском крае в сфере пищевой и винодельческой промышленности реализуют 42 проекта на 68 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Несмотря на современные вызовы, производители успешно занимают освободившиеся ниши, осваивают новые технологические решения. Благодаря этому отрасль пищевой промышленности растет, приходят новые инвесторы, открываются предприятия»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

На отраслевых выставках «Кубаньпродэкспо», InterFood Krasnodar, FoodTech Krasnodar и Vinorus в комплексе «Экспоград Юг» он отметил, что после принятия в России ФЗ «О виноградарстве и виноделии» произошло существенное укрепление виноградарско-винодельческой отрасли.

Всего в выставках участвуют более 100 предприятий из разных регионов страны. Только в рамках выставки Vinorus в дегустационном конкурсе «Южная Россия» участвовали 36 компаний. Они представили 217 образцов тихих, крепленых и игристых вин, а также виноградных дистиллятов.

Татьяна Ручкина

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