Компании Удмуртии могут получить компенсацию за участие в зарубежных выставках

Компании Удмуртии, самостоятельно участвующие в зарубежных выставках, смогут получить господдержку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В частности, малый и средний бизнес сможет компенсировать до 700 тыс. руб., затраченных на мероприятие, крупный бизнес — до 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компенсировать можно расходы на аренду выставочной площади, необходимой мебели и оборудования, а также регистрационный сбор за участие. Главное условие для участия — объем экспортных контрактов, заключенных после проведения выставки, должен более чем в девять раз превышать сумму компенсации.