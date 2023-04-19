Главу аппарата ОП РБ зарегистрировали в качестве участника праймериз «Единой России»

Оргкомитет «Единой России» зарегистрировал руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии, сопредседателя регионального штаба Народного фронта, бывшего главного редактора «Башинформа» Шамиля Валеева в качестве участника предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Курултая республики. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в реготделении партии. Заявление на участие в праймериз «Единой России» господин Валеев подал на прошлой неделе.

По данным на 19 апреля, всего для участия в предварительном отборе зарегистрировано 832 заявки.

Венера Хисамова

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