ЗакС не стал рассматривать инициативу депутатов о минимальном сроке подготовки мобилизованных

ЗакС исключил из повестки заседания рассмотрение инициативы депутатов фракции «Яблоко» о внесении в законодательство пункта о минимальном сроке подготовки мобилизованных. За исключение проголосовали 39 человек, против — шесть, передает из зала заседания 19 апреля корреспондент «Ъ-СПб».

По словам члена фракции «Единая Россия» Константина Чебыкина, вопрос о подготовке военнослужащих должен решаться не в городском парламенте, а на уровне президента России. Председателю фракции «Яблоко» при этом не дали высказаться по теме.

Напомним, что яблочники предлагали внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, военнослужащие, проходящие службу по призыву, должны были бы пройти курсы подготовки по военно-учетным специальностям перед отправкой в зону проведения военных действий. Кроме того, депутаты фракции предлагали внести запрет на отправку срочников в зоны вооруженных конфликтов до тех пор, пока не пройдет четыре месяца с начала службы.

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