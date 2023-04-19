Верховный суд не изменил приговор осужденному за изнасилование падчерицы жителю Удмуртии

Верховный суд Удмуртии не изменил приговор 53-летнему жителю Юкаменского района, которого признали виновным в изнасиловании своей падчерицы и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Отмечается, что в результате насильственных действий у девушки развилось психоэмоциональное расстройство. Суд приговорил мужчину к 13 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима, а также взыскал моральную компенсацию в 900 тыс. руб.

Мужчина с назначенным приговор не согласился и подал апелляционные жалобы. Суд проверил законность, оценил представленные доводы и выслушал участников процесса, однако оставил приговор районного суда без изменения.