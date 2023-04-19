В Татарстане предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты 51 млн рублей налогов

Полицейские в Татарстане заподозрили одного из руководителей ООО (название не упоминается) в уклонении от уплаты свыше 51 млн руб. налогов. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Следствие считает, что в 2017-19 годах мужчина вносил ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с семью контрагентами в налоговые декларации. В итоге ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль более чем на 51 млн руб.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов). Ему грозит до шести лет колонии.

"Ъ-Казань"