Почти 500 юношей из Петербурга будут служить в Росгвардии по призыву

Около 500 молодых людей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступят по призыву в Росгвардию этой весной. Призывникам предстоит тщательный отбор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Их отправят в воинские части Северо-Западного округа. В рамках отбора проверят не только состояние их здоровья, но и психологическую устойчивость. Для службы в Росгвардии они также должны обладать безупречной биографией.

В ведомстве подчеркнули, что в зону СВО призывников отправлять не будут. Молодые люди будут выполнять задачи по охране важных гособъектов. Всего из регионов Северо-Запада в национальную гвардию планируют призвать более 1,2 тыс. граждан.

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