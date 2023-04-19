Директор балаковского МУПа заплатит аналогичный сумме присвоенного штраф

Директора МУПа в Балакове Саратовской области Александра Абросимова осудили за присвоение денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с июля 2021 года по январь 2022го 36летний подсудимый, будучи директором «Информационно-расчетного центра», под видом заключения договоров на проведение хозработ перевел на доступный ему банковский счет 248,5 тыс. руб. Никакие работы позднее никто не проводил, деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

«Органами предварительного расследования Абросимову А. вменялось совершение семи эпизодов присвоений, по результатам рассмотрения уголовного дела суд пришел к выводу о том, что содеянное Абросимовым А. образует единое преступление и его действия следует квалифицировать по части 3 статьи 160 УК РФ», — говорится в соответствующем релизе Балаковского районного суда.

Приговор Александру Абросимову вынесла судья Анастасия Тудакова. Мужчину дали штраф 300 тысяч и лишили на год права работать управленцем в муниципальных учреждениях.

Дарья Васенина