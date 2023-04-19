Сельхозпредприятия Прикамья получили субсидии на 1 млрд рублей

Аграрии Прикамья получили субсидии на три месяца раньше, чем в 2022 году. Речь идет о погектарной поддержке производителей зерновых и зернобобовых культур, субсидии на содержание племенных животных, субсидировании лизинга сельхозтехники, поддержке производителей и переработчиков молока и прочем. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По данным главы краевого минагро Павла Носкова, около 1 млрд руб. средств госпрограммы уже доведены до получателей на текущий момент, это чуть более 30% от общего объема запланированных на этот год. «Таким образом, аграрии, заходя в посевную, имеют финансовые ресурсы на подготовку к работам»,— отметил господин Носков.

Сельхозпредприятия края готовы к весенне-полевым работам по основным составляющим: имеется в необходимом количестве техника, топливо, минеральные удобрения. Кроме того, в этом сезоне местные аграрии обеспечены семенами более чем на 100%.