«Реал» и «Милан» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Итальянцы сыграл вничью в гостях с «Наполи» (1:1) и прошли дальше за счет гола, забитого в первой встрече. А мадридцы в Лондоне вновь отправил в ворота «Челси» два безответных мяча. Соперники «Реала» и «Милана» в полуфинале турнира определятся в среду в матчах «Интер»—«Бенфика» и «Бавария»—«Манчестер Сити». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В «Наполи» верили. Даже несмотря на поражение в Милане, пари на то, что в полуфинал выйдет команда Лучано Спаллетти, было много. В «Лиге ставок» 75% клиентов заряжали на такой исход. И «Наполи» начал игру очень мощно, казалось, что забитый гол в исполнении Хвичи Кварацхелии или Виктора Осимхена — вопрос времени. А на 24-й минуте можно было подумать, что удача тоже на стороне хозяев — Оливье Жиру не реализовал пенальти.

И все же свой гол «Милан» забил. Сумасшедший рывок Рафаэла Леау через все поле в стиле Диего Марадоны на стадионе имени великой звезды замкнул не забивший пенальти Жиру. Гол был невероятно хорош, и эмоции комментатора можно понять: «Леау откатывает Жиру. Жиру забивает! "Милан" забивает! У Жиру даже сил как будто нет, но Рафаэл Леау снова устроил здесь сеанс магии». Стоит сказать, что во втором тайме пенальти не забил уже «Наполи». Неудачно с точки по воротам пробил Кварацхелия. А гол Осимхена на 93-й минуте уже ничего не решал, счет сравнялся — 1:1.

В другом матче на «Стэмфорд Бридж» эмоций было поменьше. Да, игроки «Челси» при своих болельщиках старались как могли, но это Лига чемпионов, и стараниями здесь вряд ли можно что-то изменить, тем более с «Реалом». Так что два мяча от «сливочных» — вполне предсказуемое развитие событий. Причем второму голу, который Родриго забивал чуть ли не с ленточки в пустые ворота, предшествовала комбинация, которая привела в восторг комментатора Константина Генича: «Боже мой, какая красота! Разыграл "Реал" роскошно, величественно, я бы даже сказал, эту комбинацию».

Теперь в полуфинале команда Карло Аначелотти сыграет с «Манчестер Сити». Возможно, я забегаю вперед, и «Бавария» на «Альянц Арене» сможет спастись после поражения в первом матче 0:3, но поверить в это практически невозможно. Коэффициент на выход «Баварии» в полуфинал в «Лиге ставок» составляет 14, а на «Сити» — 1,03. Так что чудо в Мюнхене возможно лишь теоретически, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«В этом матче мы увидим полностью отмобилизованную команду, которая в случае быстрого гола может преподнести сюрприз. Вот этот быстрый гол, мне кажется, — единственная надежда немцев. В остальном устоять перед "Манчестер Сити", который не проигрывает уже, по-моему, 11 или 12 матчей, нереально. Команда в отличной форме, это машина. Мы привыкли говорить о немецкой машине, а сейчас это английская машина, которая явно превосходит немецкую».

В другом матче дня, «Интер»—«Бенфика», также найти интригу сложно. Как бы ни хвалили эксперты португальский клуб, поражение в домашней встрече 0:2 привело к тому, что расклад на выход в полуфинал здесь почти такой же, как и в игре «Бавария»—«Сити». И выход в полуфинал «Бенфики» в «Лиге ставок» можно взять за 13. Конечно, те, кто верит в чудеса, находятся. И даже некоторые эксперты оставляют «Бенфике» шансы, как, например, бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор: «Может быть и "Бенфика", потому что на самом деле это очень сильная команда, мне кажется. Она в первом матче не в полную силу сыграла, шансы будут 50 на 50».

Если верить здравому смыслу, то в полуфиналах должны сыграть «Реал»—«Манчестер Сити» и «Милан»—«Интер». Будет ли все так просто и предсказуемо, узнаем после двух встреч, которые начнутся сегодня в 22:00. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа игру «Бавария»—«Манчестер Сити».