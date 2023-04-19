Прокуратура запретила строительство около гостиницы Cosmos в Омске

Прокуратура Омской области объявила директору департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска предостережение о недопустимости строительства объектов на земельном участке, где ранее было запланировано благоустройство. Речь идет о площадке возле гостиницы Cosmos Omsk, которую должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. Информация о планируемой капитальной застройке была опубликована в региональных СМИ.

Гостиницу строит входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова группа Cosmos Hotel Group. Номерной фонд отеля насчитывает 190 номеров. Ранее власти региона сообщали, что стоимость строительства гостиницы составила около 2 млрд руб. В конце 2020 года компания сообщала, что площадь омского отеля уровня четыре звезды составит более 9,5 тыс. кв. м. Комплекс будет включать ресторан с летней верандой, конференц-залы с видом на Иртыш и тренажерный зал.

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Лолита Белова