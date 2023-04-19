Глава Ординской думы отправил свой УАЗ в зону СВО

Председатель думы Ординского округа Михаил Шипулин отправил свой автомобиль УАЗ для нужд военнослужащих в зону проведения СВО. «Михаил Шипулин личным примером показал, что каждый может внести свой вклад в достижение общей цели»,— сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «На местах» Фото: телеграм-канал «На местах»

«Большое спасибо жителю Орды Шипулину Михаилу Анатольевичу за безвозмездную передачу автомобиля для наших бойцов! Приведем в порядок и отправим в зону СВО взамен сгоревшему в ДТП на автовозе»,— прокомментировали в соцсети участники группы, занимающейся поддержкой военнослужащих из Пермского края, принимающих участие в СВО.

Автовоз, на котором транспортировались пять автомобилей УАЗ, отправленных из Прикамья на Донбасс, попал в аварию в марте. ДТП произошло в Ульяновской области. «Под автовоз залетела легковая машина. Ребята, сопровождающие автомашины, смогли спасти водителей и часть гуманитарного груза, находящегося в УАЗах. В результате ДТП три “уазика” сгорели, два остались, но в плачевном состоянии. Много людей участвовало в сборе этого конвоя, но дорога — это всегда опасность, и человеческая ошибка привела к таким последствиям. Сейчас на месте работают сотрудники силовых структур»,— привели подробности в телеграм-канале «Добровольцы Донбасса».