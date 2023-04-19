Начальник сакского филиала «Крымгазсети» погиб в зоне спецоперации

Начальник сакского филиала «Крымгазсети» Николай Анисимов погиб в ходе СВО. Об этом сообщил глава города Саки Александр Овдиенко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Овдиенко Фото: Telegram-канал Александра Овдиенко

«Не петлял, не прятался, не выезжал из страны, не искал у себя болячек и поводов уклониться. Мог бы воспользоваться бронью как руководитель ресурсной организации»,— написал мэр.

Николай Анисимов был призван на службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Как сообщили ForPost в Сакском управлении по эксплуатации газового хозяйства, в сентябре 2023 года Николаю Анисимову исполнилось бы 40 лет. У него осталось две дочери.

Татьяна Ручкина

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