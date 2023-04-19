Глава пресс-службы свердловской полиции попал в ДТП в Екатеринбурге

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых утром 19 апреля попал в ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на источник пишет ЕАН.

Инцидент, по данным издания, произошел около 09:30 у остановки «Юго-Западная». Якобы Lada XRAY, на которой ехал полковник Горелых, столкнулась с автомобилем Ford, выезжающим с прилегающей территории.

Получить комментарий у Валерия Горелых «Ъ-Урал» не удалось. Он не смог говорить, сославшись на занятость. ЕАН он завил, что пострадавших в ДТП не было.

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