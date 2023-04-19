Контракт на строительство обхода Мурино перешел к АО «Буер»

Власти Ленобласти подписали контракт с новым подрядчиком, который построит оставшуюся часть первого этапа обхода Мурино. Ранее объектом занималось ПО «Возрождение», однако контракт был расторгнут в 2022 году по обоюдному согласию, пишет 19 апреля «Деловой Петербург».

Планируется, что «Буер» закончит строительство четырехполосной дороги от кольцевой развязки рядом с КАД вдоль проспекта Авиаторов Балтики до Ручьевского проспекта. На это, согласно контракту, выделено время до 15 ноября 2024 года. В перспективе ГКУ «Ленавтодора» сделать обход основным путем к будущему транспортно-пересадочному узлу «Девяткино». Таким образом будет подключена новая жилая застройка Западного Мурино к КАД.

Согласно контракту, новый четырехполосный обход распределить транспортный поток и саму развязку с КАД. На участке дороги установят ограничение по скорости — 40-60 км/ч.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что победителем конкурса по строительству первого этапа улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова стоимостью почти 5 млрд рублей признали АО «Буер». Он единственный подал заявку на участие.

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