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Коммерсантъ FM
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Мобилизованные из Забайкалья освобождены от транспортного налога

Депутаты Заксобрания Забайкальского края на сессии 19 апреля единогласно поддержали принятие регионального закона об освобождении от уплаты транспортного налога мобилизованных жителей региона, участвующих в спецоперации на Украине. Как сообщила пресс-служба краевого парламента, инициатива распространяется на налоговый период 2021–2022 годов

«Документ был внесен в заксобрание фракцией ЛДПР. Согласно закону, льготой можно будет воспользоваться в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. Это может быть легковой автомобиль, мотоцикл, мотороллер и самоходное транспортное средство, а также машина на пневматическом и гусеничном ходу»,— уточняется в сообщении.

Выпадающие доходы бюджета края оцениваются в 17 млн руб. за каждый налоговый период. Отмечается также, что аналогичные льготы «уже действуют в Татарстане, Нижегородской, Ульяновской, Ростовской областях» и в других регионах страны.

Влад Никифоров, Иркутск

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