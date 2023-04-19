В Павловском районе в частном доме, где живет семья с 10 детьми, произошел пожар

Утром 19 апреля в хуторе Красный произошел пожар в частном доме, где живет семья с 10 детьми. Проверкой причин происшествия занялась прокуратура Павловского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Возгорание произошло в подсобном помещении, в последующем огонь перекинулся на жилой дом. Площадь пожара превысила 100 кв. м.

В доме сработал автономный пожарный извещатель, установленный ранее по рекомендации работников отдела надзорной деятельности по Павловскому району ГУ МЧС по Краснодарскому краю. За счет этого семья в полном составе смогла эвакуироваться из горящего помещения. В результате никто не пострадал.

«В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка своевременности и достаточности мер, принятых силами пожаротушения, органам опеки и попечительства»,— отметили в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что детям был оказана необходимая психологическая помощь. Вопрос временного места размещения семьи уже решен.

Татьяна Ручкина

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