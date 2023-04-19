В Казани за 170 млн рублей продают отель-долгострой

В Казани выставили на продажу девятиэтажный отель-долгострой стоимостью 170 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Общая площадь здания составляет 4,5 тыс. кв. м. Сам объект расположен на Волгоградской, 7. Все помещения находятся в черновой отделке. Они оснащены лишь вентиляцией и электричеством. В черновой отделке находится и фасад здания.

«Продается здание по ул.Волгоградская. метро в шаговой доступности; 9 этажей и технический; подвал с окнами; электроэнергия, вентиляция; земельный участок в собственности; каждый этаж 460-480 кв.м», — говорится в объявлении.

Сам отель был построен в 2010 году. В настоящее время его владельцем выступает компания «Нью Сити Инжиниринг».

"Ъ-Казань"