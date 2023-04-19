В Уфе осудили экс-чиновника, обвиняемого в использовании фальшивого диплома

Орджоникидзевский райсуд Уфы приговорил бывшего первого заместителя местной администрации 60-летнего Игоря Трухневича к пяти месяцам ограничения свободы. Он признан виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа (3 ст. 327 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в октябре 2010 года Трухневич был принят на должность первого заместителя администрации Орджоникидзевского района Уфы на основании диплома о высшем профессиональном образовании, якобы выданного Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Вместе с тем факт обучения в вузе, как установила прокурорская проверка, не подтвердился.

«В силу служебных обязанностей чиновник имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, а также строительства»,— добавили в пресс-службе надзорного органа.

Подсудимый признал вину. Он был уволен со службы по собственному желанию.

Венера Хисамова

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