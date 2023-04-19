В Челябинской области произошел крупный природный пожар, угрожавший трем деревням

В Кунашакском районе Челябинской области произошел крупный ландшафтный пожар, угрожавший трем населенным пунктам. Распространение огня удалось остановить в нескольких десятках метров от заборов подсобных участков, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание сухой травы и камыша началось днем 18 апреля в одном километре от деревни Малый Кунашак. Из-за порывов ветра огонь распространялся быстро, возникла реальная угроза перехода пожара на Малый Кунашак, а также на деревни Ибрагимова и Сарыкумляк. Однако совместными усилиями сотрудников МЧС, Противопожарной службы Челябинской области, добровольцев и работников лесничества возгорание удалось локализовать, а вечером того же дня полностью ликвидировать. Власти муниципалитета организовали работу семи тракторов и трех водовозок. В результате площадь пожара составила 24 га. По предварительным данным, его причиной стало неосторожного обращение с огнем.