Reuters: страны Запада опасаются расширения присутствия Китая в Антарктиде

Китай возобновил строительство своей пятой исследовательской станции в Южном полярном круге, которое было приостановлено в 2018 году. К такому выводу пришло агентство Reuters, проанализировав спутниковые снимки вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). На Западе опасаются, что расширение присутствия Китая в полярных регионах может предоставить стране возможности для шпионажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Center for Strategic and International Studies (CSIS)/Hidden Reach/Maxar Technologies Фото: Reuters / Center for Strategic and International Studies (CSIS)/Hidden Reach Следующая фотография 1 / 2 Фото: Reuters / Center for Strategic and International Studies (CSIS)/Hidden Reach/Maxar Technologies Фото: Reuters / Center for Strategic and International Studies (CSIS)/Hidden Reach

Ожидается, что станция на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса будет включать в себя обсерваторию со спутниковой наземной станцией. Согласно сделанным в январе снимкам CSIS, на территории базы появились временные постройки, вертолетная площадка и фундамент для главного здания площадью около 5 тыс. кв. м. По данным CSIS, строительство могут завершить к 2024 году.

Эксперты CSIS полагают, что расположенное на станции оборудование можно будет использовать для перехвата спутниковых сообщений иностранных государств. В частности, Китай сможет получить доступ к телеметрическим данным о ракетах, запущенных с австралийского космодрома Arnhem.

Расширение присутствия Пекина в полярных регионах вызвало опасение Запада, отмечает Reuters. Западные страны считают, что станция в Южном полярном круге может предоставить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возможности для шпионажа.

В отчете (.pdf) Минобороны США за 2022 год говорилось, что антарктическая инфраструктура Китая может предназначаться для дальнейших притязаний на природные ресурсы региона. По мнению Пентагона, Пекин использует технологии двойного назначения, которые могут улучшить возможности НОАК в Антарктиде. Китай утверждения о том, что полярные станции будут использоваться для шпионажа, отрицал.

Милена Костерева