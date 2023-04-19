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Экспозиция памяти геноцида армян откроется в Нижнем Новгороде

21 апреля в историческом парке «Россия — Моя история» на Нижегородской ярмарке официально откроется интерактивная экспозиция «Геноциду — нет!». Она приурочена к 108-ой годовщине геноцида армян в Западной Армении в 1915-1922 годах.

Фото: сообщество армян «Гехард»

Фото: сообщество армян «Гехард»

Показ исторической экспозиции проводит Армянская апостольская церковь Нижнего Новгорода совместно с общественным объединением «Гехард». Мероприятие откроют заведующий историческим парком Даниил Семикопов и настоятель храма «Сурб Аменапркич» иерей Себеос Галачян.

«Апрель, в частности 24 число, является периодом памяти событий страшного преступления против человечности — геноцида армян, которое признано и осуждено в том числе и Российской Федерацией на государственном уровне еще в 1995 году»,— напомнили организаторы. По словам координатора объединения «Гехард» Араика Абрамяна, предусмотрены бесплатные экскурсии для всех посетителей, экспозиция будет работать до конца апреля.

Иван Сергеев

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