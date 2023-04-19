Победитель конкурса на строительство школы с детсадом в селе Кубиязы отказался от контракта

Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса не смогло выбрать подрядчика строительства общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в деревне Кубиязы Аскинского района, сообщается на сайте госзакупок. Победителем было признано ООО «Главспецстрой», которое предложило исполнить контракт начальной ценой 316,4 млн руб. с дисконтом 2%, почти за 310 млн руб., но впоследствии отказалась от его заключения. Компания была единственным участником закупки.

Работы планировалось завершить до конца августа 2024 года. Площадь школы — 4,3 тыс. кв. м. В ней будут два учебных корпуса с пристроями, столовая, спортивный зал, медицинский блок, детская площадка.

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, сейчас в селе Кубиязы общеобразовательная школа 20 располагается в двух одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки, основной корпус признали непригодным к эксплуатации. В учреждении, рассчитанном на 100 мест, обучается около 150 школьников.

ООО «Главспецстрой» зарегистрировано в мае 2017 года в Уфе. Владельцем строительной компании является Семен Исачкин. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 540,8 млн руб., чистая прибыль — 598 тыс. руб.

Майя Иванова

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