Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фильм, снятый уфимским режиссером по повести Мустая Карима, покажут на международном кинофестивале

Фильм уфимского режиссера Айнура Аскарова «Помилование», снятый по повести Мустая Карима, 23 апреля покажут на национальном конкурсе «Русские премьеры» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля.

Повесть и сюжет фильма рассказывают о 20-летнем сержанте-танкисте, влюбленном в дочь испанских коммунистов. По словам Айнура Аскарова, картина об «отчаянной жажде любви» и войне. В фильме снимаются российские актеры Александр Новиков, известный по сериалам «Пищеблок», «Жиза», Николай Галлямов, снимавшийся в фильмах «Сердце Пармы», «Сама дура» и Евгений Михеев, игравший в фильме «Летчик» и сериале «Вампиры средней полосы». Возлюбленную танкиста сыграла молодая актриса-дебютантка Джамиля Мударисова.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...