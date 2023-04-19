Фильм, снятый уфимским режиссером по повести Мустая Карима, покажут на международном кинофестивале

Фильм уфимского режиссера Айнура Аскарова «Помилование», снятый по повести Мустая Карима, 23 апреля покажут на национальном конкурсе «Русские премьеры» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля.

Повесть и сюжет фильма рассказывают о 20-летнем сержанте-танкисте, влюбленном в дочь испанских коммунистов. По словам Айнура Аскарова, картина об «отчаянной жажде любви» и войне. В фильме снимаются российские актеры Александр Новиков, известный по сериалам «Пищеблок», «Жиза», Николай Галлямов, снимавшийся в фильмах «Сердце Пармы», «Сама дура» и Евгений Михеев, игравший в фильме «Летчик» и сериале «Вампиры средней полосы». Возлюбленную танкиста сыграла молодая актриса-дебютантка Джамиля Мударисова.

Карина Мамаева

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