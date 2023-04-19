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обновлено 10:33

Департамент дорог и благоустройства администрации Перми обрел полноценного руководителя

Исполняющий обязанности начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов стал полноценным руководителем. Он избавился от приставки «и. о.» 17 апреля. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Мясоедов был назначен и. о. начальника департамента в мае 2022 года, ранее он занимал должность первого заместителя начальника этого же департамента. Прежний начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников в настоящее время работает в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» на должности заместителя главного инженера.

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