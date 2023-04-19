Сибнедра в 2023 году планируют разыграть на аукционах лицензии на 2,4 млрд рублей

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) в 2023 году планирует провести около 11 аукционов на право разработки участков недр. Общая сумма разовых платежей по этим лицензиям составляет 2,4 млрд руб., сообщил в среду журналистам начальник Сибнедр Алексей Партолин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Он рассказал, что по итогам 2022 года департамент на 20% перевыполнил план по поступлению доходов в бюджет – общая сумма составила 1,2 млрд руб.

Лот с самой дорогой лицензией – угольный участок «Магистральный-2» в Кузбассе площадью 14,49 кв. км – был выставлен на торги в середине марта. Аукцион назначен на 28 апреля. Начальная цена разового платежа – 961,3 млн руб.

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Дарья Решетникова