Провода уберут под землю на проспектах Ленина и Гагарина в Нижнем Новгороде

Перенести воздушные линии под землю планируют у парка «Швейцария», на участке проспекте Ленина и частично на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе думы Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Выполнить работы у парка «Швейцария» намерены уже в этом году. Чтобы перенести провода на проспекте Ленина (от здания ГЖД до парка «Дубки») и проспекте Гагарина (от площади Лядова до станции «Мыза»), нужно сначала подготовить проект.

Воздушные линии переносят под землю по программе «Чистое небо». Она стартовала в 2021 году. В первый год с улиц убрали более 26 км проводов в историческом центре, в 2022 году – еще 12,7 км в границах улицы Родионова и Казанского шоссе.

Анастасия Еремина