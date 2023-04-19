Жителя Можги осудили за хранение найденных в 2007 году на заправке патронов

В Удмуртии перед судом предстал 51-летний житель Можги, которого признали виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Так, по данным суда, с 2007 году мужчина на автозаправочной станции в Можгинском районе обнаружил коробку с длинными винтовочными патронами калибра 5,6 мм. Находку он присвоил и хранил у себя дома. Однако в ходе оперативно-розыскного мероприятия полицейские боеприпасы обнаружили и изъяли.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам ограничения свободы.