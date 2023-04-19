В Керчи задержали украинского агента, готовившего диверсию на объекте энергосистемы

В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергосистемы Крыма. Силовики задержали причастного к ее подготовке украинского агента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

Диверсию готовил гражданин России и Украины 1971 года рождения. По месту его проживания сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи. В них была переписка с представителем спецслужб Украины, координировавшим его деятельность.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Арестованному агенту грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Татьяна Ручкина

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