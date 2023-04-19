Валюта теряется в переводах

Российские «дочки» зарубежных банков продолжают ужесточать требования для клиентов с валютой. Вслед за Райффайзенбанком условия трансакций и хранения долларов ухудшили итальянская группа Intesa Sanpaolo и венгерский ОТП-банк. Первая кредитная компания приостановила открытие валютных счетов физлицам, а также более чем в три раза повысила размер минимальной комиссии на отправления в долларах. ОТП-банк с 25 апреля прекратит зачислять на счета клиентов входящие переводы в американской валюте из других организаций. Исходящие компания не проводит с ноября. Насколько серьезно изменения отразятся на россиянах? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надежных способов перевода валюты у россиян и так остается немного. Хоть санкционная участь миновала на банковском рынке многих, большинство компаний все равно не могут проводить операции, как раньше: в любые страны, в любых денежных единицах и без задержек.

Островком стабильности оставались «дочки» зарубежных организаций, прежде всего Райффайзенбанк. Но в конце марта он запретил переводить доллары всем клиентам, кроме премиальных. Теперь отказаться от американской валюты россиян вынуждают «Интеза» и ОТП-банк. Евро, к слову, ограничения пока не касаются. И некоторые кредитные компании прямо советуют клиентам конвертировать активы в европейские деньги. Но это вряд ли хорошая идея, предупреждает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«С позиции санкционных рисков доллар и евро достаточно равнозначны. В конечном счете те банки, которые пока осуществляют переводы в европейской валюте, но уже отказались от переводов в долларах, скорее всего, закроют и трансакции в евро. Да и население все больше конвертирует это в рубли».

Данный фактор и ослабление нацвалюты действительно подстегнули россиян переводить иностранные сбережения в рубли. В первую декаду апреля объем конвертаций достигал почти $27 млн в день, подсчитал «Сбер». Но за рубеж валюту выводили не менее интенсивно: в одну только Грузию за март поступило больше $220 млн. Цифра красноречиво говорит о спросе на трансакции. А вот предложений не так много, хотя отправления до сих пор проводят даже подсанкционные банки, но только в дружественные страны. Через их инфраструктуру обслуживают операции и другие кредитные компании. Однако схема рисковая, считает финансовый консультант Наталья Смирнова:

«Банк-корреспондент там не американский, как было в классическом варианте. Трансакции идут через дружественные страны, например, через Турцию. Перевод в таком случае выходит дороже. Если мы берем конкретно турецкие банки, то еще на примере прошлого года мы знаем, что они отказались отправлять россиянам куда-либо дальше исходящие SWIFT-ы. Только если есть ВНЖ в другой стране, если удастся доказать банку, что действительно нужно перевести деньги именно туда, предоставить целую кипу документов. Банки не хотят быть банальным транзитом».

Осознавая риски, граждане пробуют альтернативы. Многоступенчатые схемы переводов через брокеров, зарубежные счета и трансакции в криптовалюте. Последние, кстати, осуществлять в последнее время тоже стало сложнее. Крупнейшая криптобиржа — Binance — запрещает совершать такие операции россиянам. А четвертая в мире площадка — Kraken — их вовсе не регистрирует. Однако найти другие варианты можно, отмечает финансовый эксперт, автор Telegram-канала RationalAnswer Павел Комаровский:

«Можно сделать перевод с карты на карту через агрегатор BestChange и получить в обмен криптовалюту. Все это совершается буквально в несколько щелчков, а риски — это некий обман со стороны контрагента. Вторая проблема заключается в том, что банки не очень-то жалуют такие трансакции, поэтому, когда их большое количество или крупные суммы, финансовые организации начинают задавать неприятные вопросы. В общем, у ряда клиентов дело кончается просто блокировкой счета в банке».

Есть еще один способ перевода: прийти с наличными в криптообменник. Но не факт, что он сделку зафиксирует и выдаст документ, который объяснит происхождение активов банкам. А это говорит об одном: какой бы вариант перевода россияне ни выбрали, стопроцентной гарантии, что средства не окажутся замороженными в пути, уже не будет.

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