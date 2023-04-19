Новую партию пиломатериалов отправили из Глазова бойцам СВО

Новую партию гуманитарной помощи отправили из Глазова в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В этот раз состоялась отправка материалом из березы, которые будут использовать для постройки блиндажей и окопных сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Начальник отдела мобилизационной работы администрации Глазова Андрей Данилов отметил, что предприятия Глазова неоднократно отрабатывали заявки для бойцов СВО, а также для жителей новых территорий. На прошлой неделе отправилась фура с досками, брусом, изолоном и рубероидом.