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Новую партию пиломатериалов отправили из Глазова бойцам СВО

Новую партию гуманитарной помощи отправили из Глазова в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В этот раз состоялась отправка материалом из березы, которые будут использовать для постройки блиндажей и окопных сооружений.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Начальник отдела мобилизационной работы администрации Глазова Андрей Данилов отметил, что предприятия Глазова неоднократно отрабатывали заявки для бойцов СВО, а также для жителей новых территорий. На прошлой неделе отправилась фура с досками, брусом, изолоном и рубероидом.

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